На чиновників Фонду держмайна українці витратили 480 млн гривень

У 2019 році на діяльність Фонду держмайна з бюджету виділили 481,5 млн гривень, тоді як сума надходжень від приватизації склала всього 536,5 млн гривень.Про це повідомила прес-служба Фонду.

У підсумку, Україна виконала план приватизації на 3%. При цьому, держбюджет на 2019 рік передбачав, що Україна повинна була заробити на приватизації 17,1 мільярда гривень.

Відзначається, що в цілому Фонд держмайна забезпечив надходження до бюджету майже 2,7 млрд гривень. Основну суму надходжень держбюджет отримав від оренди — 1,5 млрд гривень, приватизації — 536,6 млн гривень і від дивідендів — — 609,65 млн гривень.

Також ФДМУ повідомив, що у 2020 році Україна хоче отримати від приватизації 12 млрд гривень.