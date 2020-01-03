Шкідник-рекордсмен. У списку “іноземних агентів” Путін повинен по праву займати “почесне” перше місце

У минулому році в РФ трапилася чергова “інновація” – був прийнятий закон про визнання громадян іноземними агентами. Для більшості населення країни поняття “іноземний агент” має цілком певний сенс: це людина, яка працює в інтересах зарубіжних урядів, приносячи шкоду своїм співвітчизникам. І першим під таке визначення підходить як раз той, чий підпис красується під цим самим законом, а саме – Путін.

Коли він в’їхав в Кремль, РФ выкарабкивалась з економічної кризи, спровокованої різким падінням нафтових цін у другій половині 1990-х і дефолтом 98-го. Тоді здавалося, що майбутні десятиліття повинні стати для країни більш успішними, проте події стали розвиватися за зовсім іншим сценарієм. Практично всі сформовані за роки президентства Путіна тенденції вказують на те, що жоден кадровий співробітник ЦРУ, виявися він главою РФ, не завдав би нашій країні більшої шкоди.

По-перше, РФ початку 2000-х років була країною з дуже низькою вартістю робочої сили. Враховуючи, що в той період ціни на енергоносії в країні були в 7-10 разів нижче, ніж в Європі, рішення про масштабної реіндустріалізації на основі залучення іноземних інвесторів напрошувалося само собою. Прекрасним прикладом успішності такої стратегії були країни Центральної Європи, які в кінці 1990-х – початку 2000-х років стали успішними індустріальними державами на основі залучення іноземного капіталу.

Між тим, курс був узятий на допуск іноземного капіталу до реального розвитку вітчизняної промисловості. Замість того, щоб підвищувати податки на підприємства россиянских олігархів, влада почала їх викуп, постійно підвищуючи їх ціну. По суті, податки, одержувані з конкурентного сектора і перераспределяемые через бюджет, йшли на викуп сировинних активів та інвестиції у вкрай сумнівні проекти. У результаті вже до початку 2010-х років частка сировини в російському експорті досягла 80% проти 50,4% в експорті СРСР в 1989 році. Зрештою, в останні роки “кремлівські” почали диверсифікувати свій сировинний експорт в бік Китаю, по суті перетворюючись в колонію не тільки Європи, а й Азії.

У міру посилення сировинного характеру економіки при Путіні РФ почала стрімко деиндустриализироваться, наслідком чого стало різке зниження попиту на кваліфіковані кадри, які могли б використовуватися для розвитку країни на новій основі. З 2000 по 2018 рік було закрито близько 30 тисяч промислових підприємств із загальним числом зайнятих в пізньорадянської час понад 13 млн осіб. Станом на 2017 рік кількість зайнятих в переробній промисловості становило 9,9 млн осіб проти 21,7 млн осіб в УРСР у 1989 році, притому, що істотного зростання продуктивності праці не відбулося. По суті, це був послідовний курс на спрощення структури виробництва, збільшення залежності від імпорту, і, що особливо важливо, на деградацію цілих міст, які раніше були важливими промисловими центрами. Інакше кажучи, основна частина радянських промислових підприємств була знищена зовсім не в “лихі 90-е”, а саме в путінські 2000-е і далі.

Цей процес супроводжувався демонстративним неувагою до інфраструктурних проблем і до “освоєння простору” величезної країни. З 2000 по 2010 рік було закрито близько 700 аеропортів, внутрішній пасажиропотік став менше міжнародного, прийшло в непридатність і зруйнувалося таку кількість доріг, що з 2012 року для підтримки “пристойної” статистики в РФ в протяжності автодоріг почали враховувати міські вулиці. Всі інфраструктурне будівництво зосередилося або в Москві, або на кордонах, де була потрібна свого роду “демонстрація прапора”.

У результаті В більшості регіонів почали масово вимирати сільські поселення. З 2000 року в РФ зникли близько 40 тисяч сіл, майже 10 тисяч мають 8 і менше жителів. Скоротилася чисельність жителів у містах з населенням 50-200 тисяч осіб, стався масовий вихід населення з Далекого Сходу. Перестали вирішуватися навіть ті застарілі проблеми, які хоч якось контролювалися в 1990-е: утилізація ТПВ, мінімізація шкідливих викидів, зберігання небезпечних промислових відходів. Зношеність енергомереж в РФ перевищує 70%, опалювальних мереж – 75%. Тільки 52,8% автомобільних доріг місцевого значення відповідають убогим вітчизняним нормативам. Всі намагання щось змінити” є по суті пропагандистськими вивертами. При цьому бюджетні кошти на розвиток інфраструктури виділяються справно, як і збираються платежі з населення.

Витрати на охорону здоров’я залишаються вкрай низькими. У 2019 році на кожного громадянина РФ з державного бюджету та страхових фондів виділялося всього 23,2 тисячі рублів або 330 євро. Це в 14,2 рази менше, ніж у Німеччині, і в 29 разів менше, ніж у США. Незважаючи на величезний міграційний приплив за роки путінського правління, населення РФ з 2000 по 2019 рік скоротилося на 2,7 млн осіб. Зараз, коли всі резерви економічного зростання вичерпані, населення почне ще більш активно вимирати.

Формування чиновницької олігархії і можливостей безконтрольно присвоювати вже не стільки “загальнонародну власність”, скільки бюджетні потоки, що призвело до величезної корупції і кричущою неефективності державних витрат. Істотне підвищення витрат на розвиток космічних програм з 9,4 млрд рублів в 2000 році до 260 млрд в 2019-му призвело до скорочення числа успішних запусків з 34 до 22. Незважаючи на всі обіцянки, число нових атомних енергоблоків, запущених за 20 років, становила всього 12 штук, хоча в 2006 обіцяли побудувати 60. Послідовно не виконувалися всі програми розвитку військово-промислового комплексу: обсяги виробництва нових озброєнь мізерні і складають 10% від радянських показників. Єдиний недоавианосец вже вдруге отримує майже бойові пошкодження в ході “модернізації”, а єдиний винищувач 4+ покоління розбився під час випробувального польоту.

Правління Путіна ознаменувався щедрими подарунками, які він зробив країнам Заходу, які розрахована на внутрішнього споживача пропаганда часто іменує “потенційними супротивниками”. З 2009 по 2019 рік з країни було виведено в загальній складності близько 780 млрд доларів, в той час як за весь 1990-ті роки – менше 120 млрд. Найважливішою причиною цього відтоку був прийнятий у 2001 році закон, що встановлювала 9% податок на дивіденди, виплачувані “закордонним інвесторам”, а точніше – власників офшорних компаній, на які була оформлена власність на російські активи. Значна частина цих коштів була інвестована в пасивні джерела доходу на Заході або витрачена на розкішне життя мільярдерів, які підтримували місцеві економіки.

Ще більш щедрим був дар Путіна Заходу у вигляді як мінімум 4 мільйонів громадян, які – в основному в середньому і молодому віці, з хорошою освітою, готовністю ризикувати і займатися підприємництвом – покинули РФ за роки його президентства. Сьогодні за межами країни ці люди контролюють активи, порівнянні з ВВП РФ – і всі ці багатства створені з нуля працею і талантом тих, кого путінський режим вважав непотрібним для країни баластом. Руйнування людського капіталу – це найбільший удар, нанесений Путіним з РФ, і невипадково західні аналітики кажуть, що для подолання виниклого розриву країні в кращому випадку буде потрібно близько ста років.

Можна було б детально розписати ще десятки інших путінських “досягнень” – від розвалу вітчизняної освіти і виховання в суспільстві культу кримінальної наживи, до підриву федералізму і плекання неконтрольованого центру влади і сили в Чечні. Але лише підкреслимо: далеко не кожен іноземний агент, навіть витратив десятки років на конспірацію і впровадження у вищі ешелони влади противника, зміг би завдати нашій країні подібний збиток. Тому в списку “іноземних агентів” Путін повинен займати “почесне” перше місце.