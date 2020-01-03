Лідер групи «Несчатный випадок» вважає Путіна винуватцем усіх бід Росії

Відомий російський музикант Олексій Кортнєв, який змінив свою позицію по Криму, вважає головною подією десятиліття «розрив» Росії з Україною. Лідер групи «Нещасний випадок» називає це «ударом» по репутації РФ.

У передноворічному інтерв’ю Олексій Кортнєв сказав журналістам телеканалу «Теперішній Час», що Росія зіпсувала відносини з усім цивілізованим світом, а випадок з Україною і зовсім вважає подією, затмевающим все.

«Думаю, головною подією минулих десяти років для Росії і для її населення був розрив з Україною. І це сама болісна, найбільш обговорювана тема, на жаль, повністю негативна. Але думаю, що вона затьмарює все інше – і допінговий скандал, і сочинську Олімпіаду, та інше. Тому що це дійсно та репутаційний, і економічний, і політичний удар, який наша країна переживатиме ще довгі десятиліття, швидше за все», – висловив свою думку артист.

Крім того, президента Путіна музикант назвав головним розчаруванням минулих 10-ти років. На думку Кортнєва, саме глава РФ винен в економічній розрусі і занепаді країни.

«Тому що ще 10 років тому, напевно, у багатьох, особливо у шанувальників його, були надії на те, що наша країна (Росія – ред.) буде все-таки економічно і політично якось розвиватися. Що ми прийдемо до 2020 року з іншими результатами, звичайно. А зараз ми спостерігаємо економіку в розвалі, геть зіпсовані відносини з усім цивілізованим світом. І, звичайно, автор всього цього – президент нашої країни. Думаю, можливо, багато хто зі мною не погодяться, але для мене, мого кола, звичайно, головне розчарування – це В. о. Путін», – пояснив лідер групи «Нещасний випадок».

Додамо, що в одній зі своїх пісень Кортнєв раніше згадував конфлікт між Україною і Росією. «Дерев’яна Русь потопає в бруді, над конторою штук п’ять новобудов парить, в них живуть представники місцевих еліт. А на площі мітинг йде, як належить нині в країні: розпалившись братньою любов’ю народ аплодує братської війні», – співає він.