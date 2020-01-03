Олексій Арестович назвав головний провал влади в армії

Проблема нової української влади в тому, що вони не можуть перейти до системного будівництва. Вони як і раніше рухаються від оплесків до оплесків, від піару до піару. Один з найбільш глибоких провалів – це рішення ліквідувати строкову службу. Таку думку в інтерв’ю одному зі ЗМІ висловив військовий експерт Олексій Арестович.

Він зазначив, що Україна, будучи сусідами з Росією, не може собі дозволити розкіш – відмовитися від строкової служби, коли взагалі не буде навченого військового резерву. Хоча влада говорить, що замінить строковиків територіальною обороною, але тут влада сама собі суперечить, адже в територіальну оборону теж повинні йти підготовлені люди. Незрозуміло, де їх брати? При всьому кількість ветеранів, контрактників для вирішення завдань повної мобілізації плюс територіальної оборони нам банально не вистачить навченого резерву.

Олексій Арестович додав, все це при тому, що крихітна Швейцарія має строкову службу, сусідня Польща збільшує армію, а ми при цьому готуємося прибрати строкову службу. Читайте також – окупанти, взявши Донецьк і Луганськ, насамперед розправилися з тим, що українськими книгами і символікою.