Українцям пообіцяли «другу» пенсію

В Україні планують запустити програму «Друга пенсія». Тоді люди зможуть самостійно робити накопичення до основної пенсії.

«Намагаємося знайти джерело і ресурс, щоб запустити у власність кожної людини його особисті накопичення. Це система, при якій фактично буде існувати обов’язкове накопичення до пенсії. Людина буде відкладати стільки, скільки захоче, може бути і 0%. А роботодавець за свій рахунок буде доповідати по формулі «скільки людина відкладає плюс 1% від зарплати», – пояснює голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардеп від партії «Слуга народу» Галина Третьякова, пише «Інтерфакс-Україна».

За її словами, це не класичний другий рівень пенсійного забезпечення.

«Ми перебуваємо в досить унікальної ситуації: пропорція – 1 робітник на 1 пенсіонера. Крім того, наш народ дуже волелюбний і змусити його відраховувати 2% на пенсію дуже важко або неможливо», – говорить пані галина.

За її словами, індексацію пенсій проведуть у березні 2020-го. Після цього експериментально запустять «другу» пенсію.

В Україні в грудні 2019-го пенсію підвищили 5,8 млн пенсіонерів. Через зростання прожиткового мінімуму людям до пенсії в середньому додали 41,25 грн, передає прес-служба Пенсійного фонду.