Практичні люди. Вільні і незалежні фермери путінському державі не потрібні і більш того – небезпечні

Ні для кого не секрет, що більшість країн світу годують в основному фермери або селяни-одноосібники. Винятків небагато: країни СНД, деякі країни колишнього соцтабору і в якійсь мірі Ізраїль. Перш виняток становили ще латиноамериканські країни, де левова частка землі належала трохи великим землевласникам та іноземним компаніям. Але аграрні реформи останніх десятиліть змінили становище у більшості цих країн, і головним чином з цієї причини колишній “палаючий континент” перестав палати.

Відомо також, що більшість селян дуже добре працюють на своїй землі. А ті, хто працюють погано, швидко розоряються. Менш відомо, що трудове селянське господарство відрізняється ще і високою енергетичною ефективністю. Наприклад, по відношенню вироблення енергії до її витрат дрібні селянські господарства Китаю перевершують весь інший світ.

Але, може бути, РФ становить якийсь виняток із загального правила? Адже всі противники фермерського руху в нашій країні люблять козиряти нібито дуже низькою продуктивністю вітчизняних фермерських господарств. Дійсно, згідно з офіційною статистикою фермери в 2002 році виробили лише 3,7% сільгосппродукції. Правда, на їх частку припало 12,2% збору зерна і 19,9% врожаю соняшнику. Але по більшості інших видів продукції частка фермерів незначна. Якщо довіряти офіційним цифрам, вони виробили всього 2,6% овочів, 2,1% молока, 1,9% худоби та птиці на забій, 1,3% картоплі. При цьому фермерам належить 11% російської ріллі і 5% кормових угідь. На підставі цих даних путінські економісти роблять радісний для себе висновок, що фермерські господарства в РФ вкрай неефективні.

В даному випадку не варто все валити на чиновників від статистики. Брешуть не вони брешуть фермери, майже поголовно. І на то у них є серйозні причини. Фермери знають, що, почни вони давати правдиві відомості про врожаї, надої і т. п., путінські податківці їх просто знищать. Фермери – люди практичні. Вони знають, що зайвий раз вступати в конфлікт з чекістським державою собі дорожче, тому вважають за краще робити вигляд, ніби нічого або майже нічого не виростили. Між тим, різниця між звітами і реальними результатами роботи фермерів дуже велика. Так, в Московській області за звітами фермери виробляють близько 1% всіх основних видів сільськогосподарської продукції – зерна, картоплі, овочів, молока, м’яса. В дійсності, їх частка становить не менше 8%. Подібну картину можна спостерігати і в інших регіонах. Тільки там і офіційна, і фактична частка фермерських господарств зазвичай значно вище, ніж у Підмосков’ї.

За статистикою виходить, що переважна більшість фермерських господарств в РФ збитково. Як всі фермери за такий термін не кинули землю і не розбіглися – незрозуміло. Але ситуація проясниться, якщо врахувати, що держава забирає з фермерської прибутку 24% у вигляді податку. А адже більшу частину прибутку фермери витрачають на виробничі потреби, сплату не залежать від наявності прибутку податків і на повернення кредитів, а зовсім не на особисте споживання. Тому зізнаватися в наявності прибутку – дурнів немає.

Здавалося б, головне в податку – його заплатити. Але в РФ навіть просто заповнити форму податку на землю – вкрай складне завдання. Причому це “завоювання” саме путінського періоду. Ще в 2000 році фермери заповнювали простеньку форму на одному аркуші. Зараз форма розрослася вже до шести аркушів. А головне, її неможливо заповнити без допомоги професійного бухгалтера. У РФ фермери змушені до половини свого робочого часу витрачати в чиновних інстанціях. Тому наявність джипа-позашляховика найчастіше виявляється важливіше, ніж наявність комбайна. Висновок очевидний: причини труднощів вітчизняних фермерів і кризи фермерського руху аж ніяк не кліматичні, а суто соціальні та кримінальні.

Найсильніший аргумент ворогів фермерства полягає в тому, що фермери, мовляв, ніхто не піде. Так, в існуючих соціально-економічних умовах все так і йде. В останні роки кількість фермерських господарств в РФ не зростає, а скорочується. І це прямий наслідок ліберал-чекістської політики. Фермери, як вільні і незалежні люди, путінському державі не потрібні і більш того – небезпечні. Ось тільки нинішній режим не вічний. А при іншій владі – коли фермери зможуть отримувати кредити в банках, коли в сільській місцевості прокладуть нормальні дороги, коли припиниться вимагання з боку чиновників і силовиків, число бажаючих стати фермерами і працювати на себе може неабияк збільшитися.