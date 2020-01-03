У квітні цього року в Україні стартує програма мобільності молоді – Гончарук

У квітні цього року в Україні стартує програма мобільності молоді, яка покликана підвищити її самостійність, життєстійкість та спроможність.

Як заявив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Уряд створює умови, щоб молодь була соціально активною, самостійною. Ми хочемо побороти ситуацію, коли чи не більш ніж половина молодих людей за останні три роки не виїжджало за межі області. Мобільність – позитивно впливає і на економіку, і на продуктивність праці», – підкреслив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він додав, що така програма заохотить пізнавати різноманіття регіонів та розвивати організації громадянського суспільства.

На першому етапі буде розроблена нормативно-правова база та концепції програми мобільності молоді. Вже з квітня цього року – запускатимуться пілотні проєкти між кількома регіонами України.

Повноцінно програма, яка підвищить самостійність, життєстійкість та спроможність молоді, запрацює до кінця року.

Нагадуємо, мобільність молоді є однією з цілей Програми діяльності Кабінету Міністрів, яку затверджено у вересні 2019 року.

Тепер їх деталізовано – по кожній з 78 ціх цілей Програми опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

Уряд робить свою роботу ще більш прозорою – документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв’язок.