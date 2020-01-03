Рада оприлюднила законопроект про землі до другого читання

На сайті Верховної ради оприлюднено висновок Аграрного комітету і порівняльна таблиця поправок до законопроекту про ринок землі до другого читання. Документи опубліковані на сторінці законопроекту №2178-10.

Згідно таблиці, комітет відхилив майже всі поправки (4016 пропозицій народних депутатів до другого читання.

Разом з тим, комітет врахував тільки дві поправки, одна з яких змінює назву законопроекту на «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про умови обороту земель сільськогосподарського призначення».

Друга дуже велика поправка, серед іншого, знижує ліміт на купівлю землі з 210 до 10 тис. га.

«Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків і кредитних установ) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності всіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів», — йдеться в документі.

Крім того, у законопроект заклали норму про продаж землі іноземцям тільки після референдуму.

«Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, що не є громадянами України, може здійснюватися із дня за умови схвалення на референдумі», — йдеться у схваленій поправці.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі у другому читанні.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на куплю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних, або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).