«Київстар» вирішив різко підвищити тарифи: подробиці

Нещодавно користувачі Київстар почали отримувати СМС, в якому їх інформували: будуть платити більше, або ж їх переведуть на новий тарифний план дорожче.

Згідно з повідомленнями клієнтів, з 1 лютого абонентів, які користуються тарифом, Київстар “Максимальний безлім”, переведуть на “Всі разом Екстра”. Після цього вартість послуг збільшиться з 155 гривень до 225 гривень. Що стосується розширення можливостей за додаткову суму, йдеться про зростання кількості пакетних хвилин на інші оператори до трьохсот. В той же час є опція витратити дані хвилини на дзвінки за кордон у три країни на вибір.

Відомо, що ще низку тарифних планів “Київстар” “оновлюються” до більш дорогих таких, як “Безлім відео” та ін.

Також на ринку присутня інформація про перегляд умов деяких тарифних планів. За «Київстар Онлайн 3G 2018» з 2 лютого треба заплатити шістдесят гривень.