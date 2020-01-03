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Середньостатистичний читач в Україні прочитує за рік близько 9 книг, – опитування

03.01.2020

За даними на осінь 2019 року середньостатистичний читач в Україні прочитує за рік приблизно 9 книг.

Про це свідчать результати опитування компанії Research & Branding Group.

“Це хоч і небагато, але на статистично значущому рівні, перевищує аналогічний показник 2017 року (приблизно 7 книг)”, – наголошується в результатах дослідження. У середньому найбільше книг прочитують найбільш літні (від 60 років і старше) і наймолодші (18-29 років) читачі України (відповідно, 10,7 і 9,8 книг).

У регіональному розрізі найбільше читають жителі Центру і Півдня України (відповідно, 10,8 і 9,7 книг в середньому).

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