В Одесі жінка втратила коней на дорозі

У п’ятницю правоохоронці Одеси виявили чотирьох коней, які рухалися по проїжджій частині, знайшли господиню і повернули їй тварин.

«Сьогодні вранці, під час патрулювання Київського району, на проспекті Свободи патрульні помітили чотирьох коней. Тварини рухалися по проїжджій частині», — йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Одеси в Фейсбук.

Так, патрульні почали пошуки власника, і, як виявилося згодом, жінка-власниця вже і сама пішла шукати коней.

«Одеситка пояснила патрульним, що тварини були прив’язані, але якимось чином вийшли з двору. З власницею провели профілактичну бесіду, жінка подякувала інспекторів за допомогу», — йдеться в повідомленні.