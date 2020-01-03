У Києві пенсіонер, який видав себе за продюсера, зґвалтував студентку

У Києві 60-річного чоловіка заарештували за зґвалтування студентки, якій зловмисник, який представився відомим продюсером, обіцяв працевлаштування.

18-річна студентка звернулася в поліцію в кінці грудня.

«Ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження, який напередодні познайомився з жертвою у вагоні поїзда, представившись відомим продюсером. Надалі під приводом працевлаштування чоловік заманив довірливу студентку до себе в квартиру, де обпоил і зґвалтував», — йдеться в повідомленні прес-служби столичної прокуратури.

Зловмиснику повідомили про підозру у статті про зґвалтування (ч. 2 ст. 152 КК), суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Досудове слідство триває, встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера.