У Києві п’яний чоловік зламав палець поліцейському

У Києві під час адміністративного затримання правопорушника поліцейський отримав тілесні ушкодження.

2 січня в столичну поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Валерія Лобановського невідомий стоїть на проїзній частині і заважає руху автомобілів. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, прибувши за адресою, патрульні виявили чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно і висловлювався нецензурною лайкою:

«Для складання протоколу за перебування у громадському місці у п’яному вигляді співробітники патрульної поліції прийняли рішення про адміністративне затримання фігуранта. Правопорушник почав чинити опір, штовхав поліцейських. В результаті при затриманні один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження у вигляді зламаного пальця руки».

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це — 40-річний уродженець Харківської області.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Фігурантові повідомлено про підозру, судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зловмиснику загрожує до двох років позбавлення волі.