Зеленський «випадково» зустрівся з Коломойським на Новий рік у Буковелі?

Олігарх Ігор Коломойський провів Новий рік у Буковелі разом зі своїми бізнес-партнерами і політичними соратниками.

За даними видання, бенкет влаштували у готелі Radisson Blu Resort Bukovel, де зупинився олігарх.

Коломойського помітили в барі П’яна вишня на території комплексу Буковель.

При цьому 1 січня в соцмережах з’явилися фото президента Володимира Зеленського на відпочинку на гірськолижному курорті «Буковель».

Раніше президент говорив журналістам, що буде відзначати Новий рік у Карпатах, не уточнивши, де саме.

Так що, як любить казати один відомий російський пропагандист: «Збіг? Не думаю…».

Нагадаю, у грудні минулого року ЗМІ повідомляли про таємні зустрічі Коломойського в Києві з головою ВП Богданом і з самим Зеленським:

Що, ніяк не вдається вдосталь наговоритися і все «порішати»?.. Довелося і на Новий рік у Буковелі теж зустрічатися?..