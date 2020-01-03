Мінінфраструктури та його «дочірнє підприємство підозрюються у зловживаннях

В ході досудового розслідування (виробництво №62019100000000692 від 07.06.2019) було встановлено, що посадовими особами Міністерства інфраструктури, всупереч інтересам служби, укладено ряд договорів з суб’єктами підприємницької діяльності на поставку товарів, робіт і послуг, які були поставлені та надані Мінінфраструктури не в повному обсязі та неналежної якості.

Чиновники уклали ряд договорів зі своєю компанією — ДП «Укрсервіс Мінтрансу»: підприємство міністерства, його основним видом діяльності є здача в оренду та експлуатація нерухомості (власної чи орендованої). Ці угоди були пов’язані з відшкодуванням витрат, пов’язаних з утриманням орендованого майна та відшкодуванням вартості послуг. А саме:

1. Теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія:

березень 2019 року — договір на 6,8 млн грн;

грудень 2018 року — договір на 6,2 млн грн;

квітень 2017 року — договір на 3,9 млн грн;

лютий 2017 року — договір на 1,3 млн грн.

2. Відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням орендованого майна:

червень 2018 року — договір на 1,7 млн грн;

липень 2018 року — договір на 1,6 млн грн.

У теж час Мінінфраструктури у особі держсекретаря міністерства, без погодження з тендерним комітетом, були укладені договори з ДП «Укрсервіс Мінтрансу», про надання послуг з транспортного обслуговування (прокат пасажирських транспортних засобів з водієм):

березень 2019 року — договір на 199 тис. грн;

грудень 2018 року — договір на 35 тис. грн;

липень 2018 року — договір на 195 тис. грн;

січень 2018 року — договір на 199 тис. грн;

листопад 2017 року — договір на 120 тис. грн;

березень 2017 року — договір на 199 тис. грн.

Перераховані вище угоди виконані не в повному обсязі, що може свідчити про факт розтрати бюджетних коштів.

До того ж виплати Мінінфраструктури в 2019 році на відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням орендованого приміщення за адресою р. Київ, пр-т Перемоги, 14 (площа приміщення 4 926 м. кв.), де балансоутримувачем було ДП «Укрсервіс Мінтрансу», складуть 16,4 млн гривень. Що також підлягає детальній перевірці.

Договір був підписаний у березні 2019 року, а місячна сума відшкодування витрат за 1 кв. м. — 278,3 гривні. Таким чином приблизний місячний платіж — 1,37 млн гривень. У цю вартість повинні бути включені: обслуговування та профогляд приміщень, охорона, прибирання, вивезення і утилізація відходів, а також поточний ремонт.

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