Справа Кевіна Спейсі про домагання: помер третій позивач

Помер третій позивач, який звинуватив голлівудського актора Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях.

Як пише Deadline, 47-річний норвезький письменник Арі Бен помер в кінці грудня. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство.

У 2017 році Бен звинуватив Спейсі в домаганнях, які, за його словами, сталися під час церемонії нагородження Нобелівської премії в 2007 році. В інтерв’ю на радіостанції P4 Бен розповідав: «Ми розмовляли, він сидів прямо біля мене. За п’ять хвилин він сказав: «Гей, давайте вийдемо і покуримо сигарету». Потім він поклав руку під стіл і схопив мене за геніталії». Тоді Спейсі ніяк не відреагував на звинувачення.

Зазначимо, що це вже третя смерть серед обвинувачів Спейсі. Так, у травні минулого року загинула одна з перших жертв, які заявили про домагання з боку актора, Лінда Калкін. Її збила машина.

Друга загадкова смерть сталася у вересні. Помер масажист, який стверджував, що Спейсі восени в 2016 році змусив його торкнутися своїх геніталій під час сеансу масажу.