Депортований з Криму блогер Гайворонський хоче відсудити у РФ $5 млн

Кримський блогер Євген Гайворонський, якого раніше вигнали з Криму, має намір судитися з РФ в ЄСПЛ. Про це пише «Крим. Реалії».

Як повідомляється, Гайворонський хоче відсудити у Росії п’ять мільйонів доларів.

«Чотири мільйони я хочу віддати дітям, батьки яких загинули в АТО і з-за подій пов’язаних з Кримом», – заявив блогер.

За словами кримчанина, він володіє унікальною інформацією і знаннями, які дозволять внести кардинальний перелом в гібридну війну між РФ і Україною.

Нагадаємо, Гайворонський спочатку був прихильником російської окупаційної влади. Протягом деякого часу навіть працював в проросійських ЗМІ. Проте пізніше змінив свою позицію і перейшов в опозиційне видання «Примітки». Однак після того, як кримчанин став виступати з критикою на адресу російської влади, його відправили у в’язницю в Краснодарському краї, а після депортували з країни.