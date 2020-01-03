Ще один чиновник заявив, що в міністерстві немає грошей навіть на ноутбук, а біля нього маленька зарплата

Глава Міністерства цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що у нього і його співробітників низький дохід, а у відомстві немає нормального фінансування. Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що в міністерстві працюють приблизно 50 чоловік, і ще 135 працюють на міністерство. Останні є фахівцями на проектах, оплачуваних донорами.

«Тобто їх фінансує канадський проект, американський проект, англійська якийсь проект, але вони знаходяться в штаті, вони працюють з нами. Але просто офіційно не в міністерстві, фінансуються проекти, і вони делегуються нам як люди, які допомагають нам вирішувати якесь питання. У них інша зарплата», — заявив Федоров.

Він додав, що його колеги отримують від восьми до 12 000 гривень. Але керівники відділень заробляють близько 25 000 — 35 000 гривень.

У нього самого дохід приблизно 37 тисяч, яких йому «звичайно, не вистачає».

«Повірте, зараз така ситуація, якась унікальна. Мені здається, що це перший раз, коли люди витрачають на державу гроші, а не заробляють на державі. Тому що бувають випадки (я вам чесно скажу), що от треба ноутбук співробітникові. Щоб мені його отримати у держави, то мені інколи його легше купити, ніж чекати, поки держава його купить. Ми сьогодні витратили нуль гривень державних коштів на будь-який проект. Взагалі нуль. Це всі донори. Бізнес допомагає. Наприклад, минулого тижня нам передали 50 ноутбуків для послуги «е-малятко», — резюмував він.