MARUV на пуантах удивила кукольным новогодним образом

Эпатажная MARUV (Анна Корсун) незадолго до Нового года решилась на радикальные изменения – она покрасила волосы в ярко-синий цвет и стала похожей на Мальвину. Некоторые поклонники предположили, что звезда надела парик, но оказалось, что артистка действительно захотела кардинальных перемен во внешности. В качестве новогоднего подарка звезда решила преподнести фанам сюрприз – оригинальную фотосессию на пуантах в кукольном образе.

Не обошлось без традиционного латекса. Поверх латексного обтягивающего костюма певица надела корсет с камнями и бусинами, а на ноги – сетчатые колготы. Образ дополнили пуанты, длинные атласные перчатки со стразами, оригинальный воротник-«арлекин», украшенный крупными белыми бусинами, и «заячьи ушки» из латекса. Макияж – с акцентом на глаза с сатиновыми синими тенями и шиммером.

Певица позировала у наряженной елки с подарками и возле окна. Анна встала в балетную позицию и поднялась на носочки.

Поклонники моментально засыпали певицу комплиментами и восхитились результатами оригинального фотосета.

: Новости Ю