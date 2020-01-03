Экс-слуга Елизаветы II рассказал о вредных привычках королевы

Ее Величество позволяет себе вредную пищу.

Британская королева Елизавета II, несмотря на свой высокий статус, имеет много вредных привычек, как у простых людей. Ее Величество часто позволяет себе вредную пищу не только на завтрак, но и на поздний ужин.

Как сообщает издание Hello!, о вкусовых пристрастиях королевы рассказал ее бывший слуга Оливер. Обычно Елизавета II завтракает тостами с чаем, как и все ее подданные. Но еще с времен войны она обожает копченую рыбу, особенно пикшу. Она вместе с младшей сестрой Маргарет однажды бродила по Виндзорскому замку и услышала странный, но насыщенный аромат.

“Очарованные, они проследовали за запахом до его источника и оказались в доме горничной замка Элис Брюс. Они постучали в дверь и попали на старомодную кухню с огромной железной печью, в которой жарилась рыба. Там принцессы впервые попробовали копченую рыбу. Брюс научила девушек, как ее готовить”, – написал бывший слуга в своей книге “Ужин в Букингемском дворце”.

Кроме того, королева Британии обожает шоколад и десерты: “Она выбирала все блюда с шоколадом, которые мы добавляли в меню. Особенно она любит шоколадный пирог”.

В качестве закуски королева предпочитает паштет по рецепту из шотландского города Глениглс. Его готовят из копченого лосося, форели или скумбрии.