Громадський активіст Олександр Аронець зареєстрував на сайті Київради петицію із закликом перейменувати вулицю Пушкінську в Києві на Асфальтовану вулицю.

“З метою об’єднання суспільства, заради подолання відмінностей, щоб бути єдиною країною шкірного дня пропоную перейменувати вулицю Пушкінську в Києві на Асфальтовану вулицю.

Метро “Льва Толстого” пропонується перейменувати на метро “Освітлене”.

Вулицю Московську – на Неважлива“, – зазначено в тексті петиції №9310. “Немає різниці, тому такі назви топонімів мають нас об єднати”, – зазначив Аронець. На своїй сторінці у фейсбуці Олександр Аронець підтвердив, що виступивши із такими ініціативами про перейменування після новорічного виступу президента Володимира Зеленського.

Глава держави закликав українців шанувати різноманіття і сприймати без ворожнечі співвітчизників, які мають інші погляди. За словами президента, “ми всі уявляємо країну однаково: де немає війни. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці біля якого пам “ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий”.