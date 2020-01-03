Потрійне ДТП у Києві: є загиблий

При розвороті на вулиці Васильківській автомобіль врізався в іншу машину, яку відкинуло на третій проїжджав повз автомобіль. В результаті події одна людина загинула, ще одна госпіталізована.

У Голосіївському районі Києва в результаті ДТП загинула одна людина, а ще один — госпіталізований з травмами. Про це повідомила прес-служба поліції Києва в п’ятницю, 3 січня.

Водій BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську. В результаті маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав по головній дорозі вулиці Васильківська, і його відкинуло на автомобіль Hyundai. Із-за отриманих травм водій Mercedes загинув до приїзду лікарів. Також з травмою грудної клітки в лікарню госпіталізували пасажирку авто Hyundai.

Аварія сталася на вулиці Васильківській, водія BMW затримали. На місці події працюють слідчі і встановлюють обставини і причини аварії.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.