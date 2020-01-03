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Путін і Макрон обговорили Україну

03.01.2020

Володимир Путін і Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили важливість реалізації домовленостей, досягнутих на нормандської зустрічі, а також позитивно оцінили відбувся обмін між Києвом і ОРДЛО.

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили Україну. Про це повідомила прес-служба президента РФ у п’ятницю, 3 січня.

«Акцентована важливість послідовної реалізації мінського «Комплексу заходів» та рішень, прийнятих на саміті в нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі», — сказано в повідомленні.

Президенти позитивно оцінили обмін полоненими, який пройшов 29 грудня 2019 року між Києвом і ОРДЛО.

Обговорювалися і газові питання, зокрема, висновок в кінці 2019 року «пакетного» угоди з транзиту російського газу в Європу через територію України.

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