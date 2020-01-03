Смертельна ДТП під Києвом: водія-підлітка заарештували

П’яний 17-річний підліток взяв батьківського авто і не впорався з керуванням. За даними ЗМІ, постраждалу дівчину без свідомості хлопець з друзями відтягнув у кущі і розбив телефон друга, коли той хотів викликати дівчині швидку.

Підлітка, який влаштував смертельне ДТП під Києвом, заарештували без права внесення застави. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва в п’ятницю, 3 січня.

Близько 6:00 ранку 1 січня в Бориспільському районі 17-річний хлопець сів за кермо батьківського автомобіля, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. В результаті ДТП одна з пасажирок отримала тілесні ушкодження, інша — загинула.

Поліція під керівництвом місцевої прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Неповнолітньому водієві оголошено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановлять, яким чином тіло загиблої дівчини виявилося віддалік від місця аварії. Також встановлять, мали можливість інші учасники ДТП надати дівчинці допомогу, щоб вона залишилася в живих. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Протягом двох діб допитано більше 25 осіб, які володіють інформацією про обставини ДТП і дії учасників після його вчинення.