Гаврилюк про будинок в Карпатах: Мене виставляють тупим, але я вдало одружився

Колишній народний депутат Михайло Гаврилюк відреагував на публікацію в ЗМІ інформації про те, що він будує триповерховий будинок на Івано-Франківщині.

«Напевно, той образ дурнуватого козачка, який мені старанно малювали 5 років, прекрасно підпадає під нову сенсацію, адже ми любимо задовольнятися поверхневою інформацією і білими нитками. Істина нам не потрібна. Вона нудна», — пише він у Facebook.

Гаврилюк заявив, що журналісти часто виставляли його тупим у своїх сюжетах, але в цей раз «стрибнули вище голови». При цьому він зізнався, що чекав розголошення інформації про своєму будинку в ЗМІ, оскільки в селі Нижній Березів, де будується садиба, давно пліткують про депутата-мажорі.

«У селі вже давно подейкують, що це депутат будується, тисне на зелену кнопочку за гроші, і це було тільки питанням часу, коли такою інформацією зацікавляться журналісти. Причому ті журналісти, які раніше приписували мені чужі декларації, чужих дітей і крадені машини у ветеранів АТО», — написав екс-нардеп.

За його словами, вся справа в тому, що він «вдало одружився», а на ділянці в Карпатах раніше був город, де працювали бабуся і дідусь подружжя.

«Батьки моєї дружини пожертвували її дитинством, щоб дати їй краще життя. Якщо б вони знали, що вона вийде заміж за депутата, який в майбутньому збудує їй хороми, то не гнули свої спини на заробітках! Папа Ярини не провів би в Чехії довгих десять років, мама Ірини не була б змушена потім до нього приєднатися, залишивши дочку на бабусю і діда», — стверджує Гаврилюк.

Він зазначив, що будівництво будинку йде вже не перший рік його власними силами і силами сім’ї, яка «допомагає фізично». Гаврилюк зізнався, що допомагає батькові своєї дружини, вкладає кожну копійку в проект і сам особисто проводить багато часу на будівництві.

«Ні, мені не соромно повертатися до будівництва після депутатства, я професіонал в цій справі, це по-перше. По-друге, я теж мусив якось жити. У мене сім’я і двоє дітей. Якщо б у свій час я скористався тими можливостями, які мене пропонували у ВР, то повірте, я б не будував своїми руками будинок в українському селі, а давно жив би десь на Мальдівах, або і далі працював у владі, не шукаючи спосіб, як прогодувати сім’ю», — підкреслив екс-депутат.

Гаврилюк додав, що не виключає можливості поїхати на заробітки в інші країни, і не соромиться цього, оскільки так живе більшість людей в Україні.