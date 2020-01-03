Українці не готові голосувати онлайн — голова ЦВК

Інтернет-голосування в Україні поки неможливо через недостатню підготовку технічної бази та рівня розвитку суспільства», вважає Олег Діденко.

Введення в Україні інтернет-голосування на виборах поки неможливо. Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю Lb.ua у п’ятницю, 3 січня.

«Якщо говорити саме про інтернет-голосуванні, на мою суб’єктивну думку, станом на зараз передчасно говорити про впровадження його в Україні. Все-таки у нас поки недостатньо підготовлена технічна база, і, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній, щоб вводити голосування в інтернеті. Так, під час інтернет-голосування неможливо (принаймні я не розумію, як це зробити) забезпечити принцип таємності голосування, щоб виборець нікому не демонстрував свій вибір. А це — міжнародний стандарт виборів», — заявив Діденко.

Голова ЦВК тим не менш заявив, що актуально було б запровадити онлайн-сервіси на виборах: для автоматичної обробки бюлетенів або машин для голосування, засобів автоматичної ідентифікації виборців на дільницях та впровадження роботи Держреєстру виборців в онлайн-режимі, введення даних в ІАС Вибори на рівні дільничних виборчих комісій (а не окружних, як зараз).