За тиждень на грип захворіли 135 тисяч українців

Більше двох третин хворих — діти до 17 років. Рівень захворюваності на чверть нижче епідемічного порогу по Україні.

Грип та ГРВІ минулого тижня захворіло 136 225 осіб, 67,7% з яких — діти до 17 років. Про це повідомляє прес-служба Моз у п’ятницю, 3 січня.

Показник захворюваності склав 356,2 людей на 100 000 населення, що на 25,3% менше епідемічного порогу по Україні.

Зареєстрований один випадок грипоподібного захворювання та 20 випадків важкої гострої респіраторної інфекції. У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ перебувала на неэпидемическом рівні.

Протягом минулого тижня проти грипу вакциновано понад 4 тисяч осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 224 тисячі осіб.