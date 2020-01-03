В Ірані пообіцяли трупи американців: США відправили 3 тисячі військових на Близький Схід

Командувач іранською спецпідрозділом «аль-Кудс» Ісмаїл Кані пообіцяв жорстоко помститися США за вбивство генерала Касема Сулеймані.

«Будьте терплячі і побачите мертві тіла американців по всьому Близькому Сходу», – наводить його слова AJArabic.

У свою чергу США вирішили відправити 3 тисячі військових на Близький Схід, вони залишаться там на два місяці, передає NBC News.

Зараз же там знаходяться приблизно 650 військових. Очікується, що прибули солдати сил негайного реагування займуть позиції по всьому регіону, деякі в Іраку, а інші в Кувейті.