МВС отримало перші французькі вертольоти Airbus Н125

Міністерство внутрішніх справ України отримало два французьких вертольота Н125 за контрактом з компанією Airbus Helicopter. Про це йдеться на сайті відомства.

Нові вертольоти призначені для Державної прикордонної служби. Їх планують задіяти для підготовки пілотів, а пізніше — для моніторингу кордону. За словами заступника глави МВС Сергія Ярового, протягом поточного року очікується отримання 10 аналогічних вертольотів для інших підрозділів.

«Надалі моделі Н125 прилітатимуть в Україну вже із спеціальним устаткуванням для спостереження. Незважаючи на порівняно невеликий розмір, ця машина має більшу стабільність польотів, на борт може підняти до 6 членів екіпажу, відсутність вібрації в салоні, що необхідно для роботи оператора, і тривалий час знаходиться у повітрі без дозаправки», — сказав заступник міністра Сергій Гончаров.

У свою чергу глава ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, що в цілому прикордонники отримають 24 такі машини в різній комплектації.







Раніше стало відомо, що Україна і Франція будуть спільно виробляти катери для Держприкордонслужби.