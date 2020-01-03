Стрілянина і гонитва на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі: подробиці

У п’ятницю, 3 січня, у Дніпропетровську на перехресті проспекту з вулицею Богдана Хмельницького Титова два водія зчепилися в словесній перепалці.

За підсумком одного з чоловіків з вогнепальним пораненням забрала бригада швидкої допомоги. Про це повідомляє місцеве видання.

За попередньою версією, конфлікт стався на тлі того, що один з водіїв порушив правила дорожнього руху. Хто саме — зараз розбираються правоохоронці. У ході словесної перепалки водій Lexus дістав травматичний пістолет і вистрілив водію Mercedes Vito в ногу.

Після сів у машину і спробував сховатися. Далеко виїхати чоловік не зміг — незабаром його автомобіль зупинили і заблокували патрульні. Пізніше під’їхала та слідчо-оперативна група: поліцейські вилучили зброю, після чого нападника доставили до райвідділу.

Потерпілого доставили в 16-ю лікарню. Попередньо, у нього рвана рана ноги, загрози життю немає. Всі деталі та обставини події з’ясовуються.