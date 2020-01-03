Земельну реформу можуть прийняти 14 січня

Рада може проголосувати за ринок землі вже на першому засіданні в 2020 році. Раніше до шести сторінок законопроекту було подано 4018 поправок на 2528 сторінках.

Розгляд законопроекту про ринок землі може відбутися у Верховній Раді вже на першому в 2020 році пленарному засіданні 14 січня. Про це повідомив радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак в Facebook в п’ятницю, 3 січня.

«Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті. За регламентом текст до другого читання має бути поданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно в перший пленарний день 14 січня парламент може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконані. Тепер справа тільки за політичною волею і бажанням зробити реформу століття», — написав Мушак.

Він також додав, що до шести сторінок законопроекту було подано 4018 поправок на 2528 сторінках. Понад 2000 з них стосується референдуму. Саме слово референдум в таблиці змін зустрічається 4178, частіше будь-якого іншого слова.

Всі правки об’єднані в дев’ять блоків, в кожному з яких підтримана системна правка. Розгляд у залі пропонується зробити по 119 статті регламенту ВР.