Вбивство генерала Сулеймані: як це було

В результаті повітряного удару США в ніч на п’ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.



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Найімовірніше, місцезнаходження генерала стало відомо завдяки розвідці, яка працює на американців, або ж до його авто був прикріплений GPS-трекер. Далі по об’єкту був нанесений удар ракета AGM-114 Hellfire («Пекельне полум’я»).

Відзначається, що ракета наводиться камерою, має хорошу дальність роботи, і добре залітає у кватирки, вікна і вбиває перебувають там людей, завдаючи пошкодження оточуючих.

За останні два дні більше 20 військово-транспортних літаків США перекинули на Близький Схід. Мабуть, вони посилювали присутність в регіоні, тому операція готувалася заздалегідь і Ізраїль не пропускав їх через свій повітряний простір.