«Ми близько!» Спливло відео з погрозами вбитого Сулеймані Трампу

У мережі спливло відео, на якому убитий в результаті ракетного удару США генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані погрожував американському президентові Дональду Трампу.

Ролик опублікував радник прем’єр-міністра Ізраїлю з питань соціальних медіа Хананья Нафталі

На кадрах Сулеймані перед повним залом пригрозив: «Пам’ятаєте, ми близько в тих місцях, де ви навіть не уявляєте!»

Нафталі зіронізував: «Тепер Сулеймані отримав те, чого навіть не міг уявити».

Qassem Soleimani once threatened President Trump: «We are near you in places that you can’t even imagine.»

Now Qassem Soleimani received what he never imagined.

Via @Imamofpeace pic.twitter.com/IIanJdW2Gl

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 3, 2020