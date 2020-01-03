У КМДА пояснили, як громадський транспорт буде працювати на Різдво: маршрути

Рух громадського транспорту вздовж Володимирського проїзду та Володимирської вулиці у Києві буде змінено у вівторок, 7 січня.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За їх даними, на Різдво, з 12:00 до 17:00 буде заборонено рух від будинку №23 на вулиці Софіївська до провулка Рильського. Також на Софійській і Контрактових площах буде проводитися хода звіздарів.

Крім цього 7 січня можливо часткове обмеження в роботі київського метрополітену. Це буде пов’язано з обсягом пасажиропотоку — на вхід може бути закрита станція метро «Золоті ворота». Усі ескалатори будуть працювати на підйом, щоб уникнути тисняви на платформі. Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід до станцій метро «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» та «Майдан Незалежності».

При цьому під час заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 рух тролейбусів №6, №16, №18 буде змінено. Так тролейбус №6 буде слідувати від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська», тролейбус №16 — від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, а тролейбус №18 буде слідувати від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.