Під Тернополем у пожежі постраждали вісім дітей

У п’ятницю, 3 січня, у Тернопільській області в сільському клубі виникла пожежа, в результаті постраждали вісім дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Трагедія сталася в селі Угринів Підгаєцького району. Там після бавовни невідомо походження вогонь охопив місцевий сільський клуб. Інформація про спалах надійшла на лінію рятувальників у 17:40.

«У 17:58 підрозділами ДСНС пожежа локалізована, а о 18:10 повністю ліквідовано на площі 30 кв. м. Внаслідок даної події 8 дітей госпіталізовані у лікарню з опіками», — йдеться в повідомленні.

На місці працювали поліція і рятувальники. Обставини події встановлюються.