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Пристайко перед Новим роком «преміював» себе на 110 000 гривень

03.01.2020

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко виписав собі премію понад 110 тисяч гривень. Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік.

У п’ятницю, 3 січня, Пристайко задекларував премію сумою 110,8 тисячі гривень. Він її отримав 27 грудня.

Так як міністром він став лише 4 місяці тому, виходить, що до своєї зарплати він додав по 27 тисяч щомісяця.

Нагадаємо, що голова Міністерства закордонних справ україни Вадим Пристайко заробив у листопаді 2019 року 68 193 гривні, це в шість разів більше посадового окладу.

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