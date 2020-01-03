Трамп заявив, що іранського генерала Сулеймані треба було вбити давно

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані давно слід було «прибрати». Про це американський лідер написав у себе в Twitter.

За словами Трампа, Сулеймані «вбив чи важко поранив тисячі американців і планував вбивство ще багатьох»: «Він був безпосередньо і опосередковано відповідальний за загибель мільйонів людей, включаючи недавню велику кількість протестувальників, убитих в самому Ірані».

Американський лідер також вважає, що в самому Ірані Сулеймані ненавиділи і боялися, проте цього ніхто не зможе зізнатися.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. Внаслідок атаки вбито іранський генерал Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.