Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп заявив, що іранського генерала Сулеймані треба було вбити давно

03.01.2020

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані давно слід було «прибрати». Про це американський лідер написав у себе в Twitter.

За словами Трампа, Сулеймані «вбив чи важко поранив тисячі американців і планував вбивство ще багатьох»: «Він був безпосередньо і опосередковано відповідальний за загибель мільйонів людей, включаючи недавню велику кількість протестувальників, убитих в самому Ірані».

Американський лідер також вважає, що в самому Ірані Сулеймані ненавиділи і боялися, проте цього ніхто не зможе зізнатися.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. Внаслідок атаки вбито іранський генерал Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Читайте також:   В Стенфорді вперше відтворили образ стародавнього денисовца
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *