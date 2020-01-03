Транзит газу через ГТС України впав у п’ять разів

Транзит російського природного газу через газотранспортну України з 1 січня 2020 року різко скоротився. Про це свідчать дані ТОВ «Оператор ГТС України».

Відзначається, що транзит газу 1 січня 2020 року склав 49,3 млн куб. м, що в 5,3 рази менше середньодобового показника за грудень 2019 року (261 млн куб. м), або 4,5 рази нижче в порівнянні з 31 грудня (220,1 млн куб. м).

За даними компанії, на точках виходу з системи 1 січня через ГВС «Ужгород» (словацький напрямок) потік склав 17,5 млн куб. м (-8,2 рази до 31 грудня 2019 року, 143 млн куб. м, ГВС «Берегово» (Угорщина) – 9,7 млн куб. м (-3,7 рази, 36 млн куб. м, ГВС «Дроздовичі» (Польща) – 8,9 млн куб. м (-11,9%, 10,1 млн куб. м, ГВС «Орловка» (Румунія, южноевропейское) – 3,2 млн куб. м (-6,3 рази, 20,1 млн куб. м), Молдова – 10 млн куб. м (-7,4%, 10,8 млн куб. м).

У прес-службі оператора зазначили, що у зв’язку з невеликими обсягами транзиту з початку року ГТС функціонує частково в реверсному режимі. Східні і південні оласті забезпечуються паливом із ПГС.

«Ми відпрацьовуємо всі отримані заявки “Газпрому” на транзит в повному обсязі. При цьому отримуємо віддяку на всі заброньовані потужності з розрахунку 65 млрд куб. м в рік, незалежно від обсягів фізичної транспортування газу», – сказав в коментарі Інтерфакс-Україна генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.