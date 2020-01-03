У Києві на Відрадному чоловіку вистрілили в голову

У Солом’янському районі Києва за адресою вулиця Академіка Кабулкова, 1, між чоловіком та компанією стався конфлікт.

В результаті бійки чоловікові завдали тілесні ушкодження. Про це повідомляє місцеве видання.

Все сталося вночі з 1 на 2 січня. Поліцейські з’ясували, що між потерпілим та групою невідомих стався конфлікт. Однак на цьому конфлікти не закінчилися.

Чоловіка побили, а також вистрілили йому в голову. Потерпілого з пораненням тім’яної частини госпіталізували в лікарню.

Поліцейським вдалося затримати підозрюваного. Попередньо, постріл був зроблений з револьвера під патрон флобера.