В Одессе среди зимы зацвели подснежники (фото)

Во второй день нового года в одесских дворах зацвели подснежники

Как пишет Politeka, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одессит Владимир Яценко.

Снимки были сделаны в четверг, 2 января, 2020 года.

Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.

По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.

Тем временем пользователей сети воодушевила новость о ранних подснежниках, они назвали это чудом, и отметили, что сейчас минусовая температуру на улице.

Согласно прогнозу синоптиков, 3 января в Одессе будет ожидаться переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 2-4 °С тепла.

По Одесской области – переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6 °С мороза, днем 2-7 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.