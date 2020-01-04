Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп назвал причину ликвидации Сулеймани

04.01.2020

Президент США Дональд Трамп отреагировал на уничтожение американцами иранского генерала Кассима Сулеймани в результате спецоперации, проведенной в Багдаде. Об этом сообщает УНИАН.

«Генерал Кассим Сулеймани убил или серьезно ранил тысячи американцев в течение длительного периода. И он готовился убить еще больше. Но попался! Он напрямую или косвенно ответственный за смерть миллионов людей включительно с большим количеством демонстрантов, которые недавно погибли в самом Иране», — заявил Трамп. По его словам, Сулеймани ненавидели и боялись также в самом Иране.

«Его нужно было убрать много лет назад!» — подвел итог Трамп.

Президент высказался и по поводу реакции Ирака на уничтожение иранского генерала в аэропорту Багдада, назвав ее «неблагодарным поведением». Трамп отметил, что США выделяли Ираку «миллиарды долларов ежегодно».

Читайте також:   Лілія Ребрик блиснула грудьми у білому купальнику
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *