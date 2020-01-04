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Пенсіонерам в Монголії «пробачили» всі кредити

04.01.2020

Пенсионерам в Монголии «простили» все кредиты

Президент Монголії Халтмаагийн Баттулга вирішив зробити щедрий подарунок всім пенсіонерам країни напередодні майбутніх парламентських виборів 2020 року.

У своєму святковому відеозверненні він оголосив, що всім громадянам пенсійного віку будуть списані борги за кредитами.

В цілому, «пробачити» доведеться майже 200 тис. боржників, багато з яких змушені були сплачувати досить великі суми.

«Я радий оголосити, що Рада національної безпеки Монголії вирішив погасити кредити всіх пенсіонерів з метою допомогти їм вибратися з боргів», — сказав Баттулга.

При цьому наголошується, що подібні рішення знаходяться у віданні парламенту, а не Ради нацбезпеки.

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