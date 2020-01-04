Продають українцям: в «Л/ДНР» похвалилися масштабами виробництва фальшивих гривень

На окупованій території Луганської і Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям.
«Поряд з «скарбами» закладок наркотиків з’явилися «скарби» фальшивих грошей», – повідомив український військовий Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, фальшивомонетники пропонують за 1000 справжніх гривень – 5500 підроблених.
«Цікаво, що рекламу соцмережі платну запускають як належне. Чекаємо реагування правоохоронців. Дырляндцы розважаються», – резюмував Штефан.