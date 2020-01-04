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Продають українцям: в «Л/ДНР» похвалилися масштабами виробництва фальшивих гривень

04.01.2020

На окупованій території Луганської і Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям.

«Поряд з «скарбами» закладок наркотиків з’явилися «скарби» фальшивих грошей», – повідомив український військовий Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, фальшивомонетники пропонують за 1000 справжніх гривень – 5500 підроблених.

«Цікаво, що рекламу соцмережі платну запускають як належне. Чекаємо реагування правоохоронців. Дырляндцы розважаються», – резюмував Штефан.

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