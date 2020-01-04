Різке падіння рівня води в Шацьких озерах: порушено кримінальну справу

Обміління сталося із-за незаконної діяльності. Зокрема, на приватній території поряд з озерами побудували водні об’єкти, з яких брали воду для поливу полуниці на площі в 150 га

Чиновників Волинської області підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що призвело до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Посадові особи Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України Про оцінку впливу на навколишнє середовище, не здійснили оцінки впливу, який чинить на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання.

Одне з таких підприємств побудувало неподалік від озера Світязь штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців малини на площі понад 150 га.

Держекоінспекція у Волинській області також не подав позову до суду для припинення протиправної діяльності підприємства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт зловживання посадовими особами Держекоінспекції службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України).