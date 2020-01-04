Кэмерон Диаз впервые стала мамой

47-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз, которая ранее откровенно рассказала о своей семье и возрасте, впервые стала мамой. Радостную новость сообщила сама актриса в своем микроблоге.

Звезда “Ангелов Чарли” вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом, с которым вступила в брак в 2015 году, сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс.

“С Новым годом от Медденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью”, – сообщила на своей странице в Instagram Кэмерон Диаз.

Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями, “кроме того, что она действительно очень милая”.

Напомним, ранее сообщалось, что Камерон Диаз беременна первенцем. Однако, подтверждению этим сообщениям не было.

: segodnya.ua