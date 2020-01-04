Спалили житловий будинок: у розвідці розповіли про сварку бойовиків «ДНР» з російськими кураторами

На окупованому Донбасі сталася перестрілка між терористами «ДНР» і російськими найманцями, які приїхали перевірити як ті розпоряджаються майном, переданим їм Росією.

Про це розповіли українські розвідники, які несуть службу на лінії розмежування.

«У новорічну ніч у так званих „шахтарів“ і їх російських кураторів сталася сварка із застосуванням стрілецької зброї, стріляли чомусь між собою. Були чутні вибухи гранат», — повідомив один з українських бійців.

«Спалили житловий будинок. Вибух можна було побачити звідси», — додав ще один боєць.

Український боєць також повідомив, що терористи були незадоволені ставленням до них з боку їх господарів з-за «розкрадання усього, що тільки можна».