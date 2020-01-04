Партія бронеавтомобілів «Козак-2» надійшла 81 бригаду ДШВ

81 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України отримала партію броньованих автомобілів «Козак-2» виробництва НВО «Практика».

Про це повідомляє прес-служба частині на сторінці в Facebook.

Передача бойової техніки відбулася напередодні — в останні дні 2019-го року.

Інформація про кількість переданої техніки не розголошується.

«Сьогодні, в останній день 2019 року, сталася справжня зимова казка — наша бригада отримала цілу партію крутих і новеньких новорічних подарунків у вигляді броньованих бойових машин» Козак-2 «, — написали у прес-службі.