Держприкордонслужба вже отримала 7 французьких вертольотів

Державна прикордонна служба отримала вже 7 французьких вертольотів. Серед них п’ять вертольотів Н225 і два вертольоти Airbus H125. Останні два прибули до Києва в п’ятницю, повідомляє Держприкордонслужба на своїй сторінці в Facebook.

Перший заступник МВС Сергій Яровий констатував, що Airbus Н125 підходять для підготовки льотного складу, адже вони дуже економні.

«Н125 будуть виконувати завдання з моніторингу державного кордону. Всього в рамках контракту ми вже отримали п’ять вертольотів Н225 для рятувальників і гвардійців. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки», – зазначив Яровий.

Голова ДПСУ Сергій Дейненко також висловив кілька компліментів на адресу Airbus H125. Він констатував, що закордонні вертольоти в 4-5 разів економічніше, ніж вітчизняні.

«У ДПСУ справді є потреба в такому невеликому, маневреному, економічному вертольоті. Використовуючи їх, ми досягаємо головного – постійної присутності в повітрі та оперативності реагування на зміни обстановки на державному кордоні. Ми дуже задоволені, тому що це сучасний, надійний вертоліт», – зазначив Дейнеко.

Пізніше планується надання ще 17 подібних вертольотів, згідно французько-української угоди з авіаційної безпеки та цивільного захисту.