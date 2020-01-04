В Одесі на Новий рік жінка качалкою убила свого колишнього чоловіка

В Одесі під час святкування Нового року жінка качалкою убила свого колишнього чоловіка. Інцидент стався в результаті суперечки, коли жінка била жертву по голові, повідомляє Суворовський відділ поліції в Одесі.

На свято до себе додому жінка його запросила сама, адже після розірвання шлюбу вони підтримували дружні стосунки.

«У розпал святкування виникла сварка, під час якої господиня схопила дерев’яну качалку і побила нею гостя по голові. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці», — йдеться в повідомленні.

Порушниця подзвонила в поліцію і поскаржилася на «домашнє насильство» над нею. Правоохоронці, коли приїхали на місце інциденту, побачили у квартирі тіло чоловіка з розбитою головою і жінку в закривавленому одязі. В квартирі поліцейські вилучили можливе знаряддя злочину — гойдалку — і кілька інших речей.

Згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України зловмисницю затримали за підозрою в умисному вбивстві. Про підозру їй вже повідомили, а на даний момент жінці обирається запобіжний захід.