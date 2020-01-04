Дмитрий Комаров с супругой встретили Новый год на пляже в Сингапуре

Жена известного телеведущего Дмитрия Комарова, 22-летняя Александра Кучеренко подготовилась к встрече Нового года — накануне праздника девушка хорошо поработала в спортзале, чтобы можно было спокойно наслаждаться вкусняшками и не переживать за фигуру. Впрочем, Мисс Украине 2016 волноваться особо и не стоит, ведь она может похвастаться стройными и подтянутыми формами. Новый 2020 год она впервые встретила в качестве жены — и как жена путешественника, конечно же в необычном месте.

Так как Дмитрий все еще находится в экспедиции на съемках нового сезона тревел-шоу «Мир наизнанку», они с супругой выбрали место примерно посередине между его и ее местонахождением — выбор пал на Сингапур! Саша опубликовала на своей страничке в Instagram красочный снимок с любимым, на котором они запечатлены на пляже в шортах и футболках. На подносе возле пары стоят бокалы с шампанским, а в руках они держат тарелку с оливье — все, как полагается!

«Впервые встречаю Новый Год с мужем @komarovmir , впервые в Сингапуре и впервые нарезаю оливье прямо на пляже. Друзья, с Наступающим 2020 вас! Встречайте его с самыми любимыми, близкими и дорогими. Счастья, радости, успехов и невероятных эмоций в новом году! Пусть все мечты сбываются», — написала счастливая Кучеренко.

Комаров тоже поделился этим кадром, а также видео процесса готовки салата оливье прямо на пляже. По его словам, это была идея его жены и она же привезла необходимые ингредиенты.

«Новый год приближается)) Я был в экспедиции, на съёмках нового сезона #мирнаизнанку Мы с женой @aakucherenko нашли оптимальную точку, чтобы встретить новый год вместе. И прилетели в Сингапур. Сашка привезла сюрприз. Новый год без оливье — не новый год. Так решила Саша, и привезла все ингредиенты для нашего главного новогоднего блюда. Местные, сингапурские, здесь только яйца и куриная грудка — остальное украинское. Картошка, морковь, огурцы, зелёный горошек и майонез. Провожаем 2019 на пляже в Азии. Приготовили оливье», — рассказал ведущий.